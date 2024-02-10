5 جرحى إثر اصطدام بين سيارتين بالجلفة

أصيب خمسة (05) أشخاص بجروح، جراء وقوع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 01 اتجاه الجزائر، بلدية و دائرة عين وسارة ولاية الجلفة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 12سا50د . من أجل حادث تصادم بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 01 اتجاه الجزائر، بلدية و دائرة عين وسارة.

حيث خلف الحادث إصابة 05 اشخاص بجروح مختلفة ، تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.

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