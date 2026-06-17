5 جرحى إثر انحراف سيارة بمعسكر

أصيب 5 أشخاص صبيحة اليوم الأربعاء، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 41، ببلدية رأس عين عميروش في ولاية معسكر.

من جهتها أكدت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت من أجل حادث مرور يتمثل في انحراف سيارة. واصطدامها بمحور الدوران قلائزة بالطريق الولائي رقم 41، بلدية رأس عين عميروش ودائرة عقاز.

مشيرة أن الحادث خلّف إصابة 05 أشخاص (04 من جنس إناث و01 من جنس ذكر) بجروح وإصابات بسيطة. على مستوى الجسم، تتراوح أعمارهم ما بين 17 سنة و60 سنة. وتم إجلاؤهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وسخر لهذا التدخل شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف.

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