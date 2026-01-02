إعــــلانات
بقلم أمينة داودي
5 جرحى إثر انقلاب سيارة بتبسة
أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة بولاية تبسة.

و تدخلت وحدة القطاع للحــماية المدنيـة ببلدية الحمامات مساء اليـوم الجمعة الساعة (14 سا:20د) لأجل حادث مرور تمثل في إنحراف وانقلاب سيارة. على مستوى المكان المسمى طريق أم الدود بالطريق الوطني رقم 83 ببلدية بولحاف الدير .

خلف الحادث إصابة خمسة أشخاص (إصابات متفاوتة) تتراوح أعمارهم مابين 01 و 42 سنة. حيث تم إسعافهم وتحويلهم الى إستعجالات بلدية الحمامات.

