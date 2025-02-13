إعــــلانات
أخبار الجزائر

5 جرحى إثر انقلاب شاحنة بغليزان

بقلم أمينة داودي
5 جرحى إثر انقلاب شاحنة بغليزان
  • 310
  • 0

تسبب حادث مرور صبيحة اليوم الخميس، بولاية غليزان في إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 02سا 09د، من أجل حادث إنحراف و إنقلاب شاحنة. على مستوى الطريق الوطني رقم 90 بالمكان المسمى الخطاطفة ، بلدية لحلاف، دائرة وادي ارهيو.

وخلف الحادث إصابة 05 أشخاص من الجنسين تتراوح أعمارهم مابين 04 سنوات و 39 سنة لهم جروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/WG337
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر