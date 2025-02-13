5 جرحى إثر انقلاب شاحنة بغليزان
بقلم أمينة داودي
تسبب حادث مرور صبيحة اليوم الخميس، بولاية غليزان في إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة.
و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 02سا 09د، من أجل حادث إنحراف و إنقلاب شاحنة. على مستوى الطريق الوطني رقم 90 بالمكان المسمى الخطاطفة ، بلدية لحلاف، دائرة وادي ارهيو.
وخلف الحادث إصابة 05 أشخاص من الجنسين تتراوح أعمارهم مابين 04 سنوات و 39 سنة لهم جروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
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