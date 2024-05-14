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أخبار الجزائر

5 جرحى إثر حادث مرور بتيسمسيلت

بقلم عايدة.ع
5 جرحى إثر حادث مرور بتيسمسيلت
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أصيب خمسة اشخاص بجروح متفاونة جراء وقوع حادث مرور بحي حسان ببلدية و دائرة تيسمسيلت، حسب مصالح الحماية المدنية.

وأفادت المصادر نفسها، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 08سا55د، من أجل حادث إصطدام بين سيارتين بحي حسان ببلدية و دائرة تيسمسيلت.

حيث خلف الحادث إصابة 05 أشخاص من جنس ذكر تتراوح أعمارهم مابين 30 سنة و 76سنة. لهم جروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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