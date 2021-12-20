5 جرحى بعد “معركة” بين عائلتين بسبب قطعة أرض بقرية الدغافلة في البويرة

اصيب مساء الاحد في حدود الساعة الثامنة 5 اشخاص بجروح متفاوتة عقب نشوب معركة حامية الوطيس بين عائلتين حول قطعة ارض بقرية الدغافلة، التابعة اقليميا لبلدية الهاشمية جنوب البويرة.

وقد تم نقل الضحايا الى مستشفى عين بسام لتلقي العلاج. وحسب مصدر محلي فان المعركة استعملت فيها العصي والرشق بالحجارة، وحتى ان احد المعتدين استعمل خنجرا طعن به على مستوى الذراع، احد افراد العائلة الاخرى، التى تنازعت حول قطعة ارض بعد مناوشات ومشاحنات بين العائلتين لمدة طويلة. هذا وعند وصول الجرحى الى مستشفى عين بسام قام عناصر الشرطة بتطويق المؤسسة الاستشفائية تحسبا لاي طارئ سيما ان عائلات الضحايا بدات تتوافد على المستشفى للاطمئنان على ضحاياهم.

ومن جهة اخرى فتحت مصالح الدرك تحقيقا في ملابسات الحادث. وتم توقيف حسب ذات المصدر المصدر 10 اشخاص مشتبه فيهم بالمشاركة في المعركة لسماعهم في محاضر قضائية.

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أصيب، أزيد من 10 أشخاص بجروح متفاوتة في معركة حامية الوطيس شهدها جسر “سايح” وسط مدينة البويرة، حيث شارك في المعركة أزيد من 200 شخص بالعصي والحجارة ، واختلط الحابل بالنابل.

خلفية القضية وشرارتها الأولى بدأت حسب شهود عيان باعتداء مجموعة من الشباب على فتاتين، أعمارهما بين 20 و22 سنة، من دون معرفة الأسباب. وعند تدخل بعض المواطنين لفك النزاع، حاول الشباب المعنيون الاعتداء على المواطنين المتدخلين، عندها تحولت ساحة جسر “سايح” إلى معركة حقيقية تسببت في توقف حركة المرور وتشكل طوابير لأزيد من 02 كلم وسط المدينة، بعدها نزح العشرات من الشباب القاطنين في “رأس البويرة” الكائنة بأعالي المدينة وضاقت الساحة بالمتعاركين القادمين من كل حدب وصوب. لكن تدخل عناصر الشرطة القضائية والبحث والتحري باستعمال القوة لتفريق المتعاركين،حال دون تفاقم الأمور، حيث حاصروا الساحة بأزيد من 60 عنصرا من أعوان الأمن، وتم التدخل بسرعة بالاستعانة بفرق أخرى لفض المعركة، مع توقيف أكثر من 20 مشتبها في تورطهم في ذات المعركة، وتحويلهم على مقر الأمن الولائي لسماعهم بتهم الاعتداء على أشخاص، والإخلال بالنظام العام، وتعطيل حركة المرور في طريق عمومي.

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وقعت جريمة قتل صباح اليوم السبت، بمنطقة عين البيضاء ببلدية دراڨ جنوب غرب المدية، حيث راح ضحيتها شيخ يبلغ من العمر 65 سنة. كما تعرض الشيخ لإصابة بحجر على مستوى الرأس من طرف ابنه البالغ من العمر 40 سنة.

كما أفادت مصادر، أن الجريمة وقعت بعد أن حاول الشيخ فض شجار بين ابنه وأحد جيرانه. حيث انتهت بتعرض الشيخ لضربة بحجر على مستوى الرأس.

وأشارت نفس المصادر، إلى أن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية منذ مدة. كما تم توقيف الجاني من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدارق في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات لكشف ملابسات القضية.

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