5 جرحى في إصطدام قطار بسيارة في سيدي عبد العزيز بجيجل
بقلم م .فيصل
أصيب 5 اشخاص بجروح اليوم السبت إثر حادث إصطدام قطار لنقل المسافرين قسنطينة – جيجل مع سيارة سياحية.
وحسب بيان الحماية المدنية الحادث وقع على مستوى بمنطقة البلوطة بالمزاير بلدية سيدي عبد العزيز. وتمثل في إصطدام قطار لنقل المسافرين قسنطينة – جيجل مع سيارة سياحية. وخلف الحادث 5 مصابين في حالات خطيرة
وعلى إثر ذلك تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلغبموز مدعومة بإسعافات وحدات الشقفة لنقل الجرحى والعملية لاتزال جارية.
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