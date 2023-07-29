5 جرحى في إصطدام قطار بسيارة في سيدي عبد العزيز بجيجل

أصيب 5 اشخاص بجروح اليوم السبت إثر حادث إصطدام قطار لنقل المسافرين قسنطينة – جيجل مع سيارة سياحية.

وحسب بيان الحماية المدنية الحادث وقع على مستوى بمنطقة البلوطة بالمزاير بلدية سيدي عبد العزيز. وتمثل في إصطدام قطار لنقل المسافرين قسنطينة – جيجل مع سيارة سياحية. وخلف الحادث 5 مصابين في حالات خطيرة

وعلى إثر ذلك تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلغبموز مدعومة بإسعافات وحدات الشقفة لنقل الجرحى والعملية لاتزال جارية.