5 جرحى في إنقلاب سيارة بأفلو في الأغواط

أصيب 5 أشخاص بجروج متفاوتة االخطورة إثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 47 بلدية سبقاق دائرة أفلو بالأغواط.

أصيب 5 أشخاص بجروج متفاوتة االخطورة إثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 47 بلدية سبقاق دائرة أفلو بالأغواط.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية تدخلت على الساعة 15سا15د من اجل حادث انحراف وانقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 47 بسبقاق.

وخلف الحادث في إصابة 5 أشخاص تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى بجرة عبد القادر.