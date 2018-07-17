5 جرحى في إنقلاب سيارة بتيسمسيلت

أصيب 5 أشخاص بجروح في حادث مرور وقع مساء اليوم الثلاثاء بين بلدية عماري تيسمسلت وحدود ولاية تيارت.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 14 بمنطقة “ظهر الحجاج” التابعة لبلدية عماري

وتمثل في انقلاب سيارة سياحية بمنحدر ما خلف إصابة 5 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 33 و70 سنة، كانوا على متنها.

وقد تدخل اعوان الحماية لإجلاء المصابين نحو مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت.

في حين غادر4 مصابين المصلحة بعد تلقيهم العلاج الضروري، فيما لا يزال المصاب الخامس تحت العناية الطبية الفائقة وفق مصدرطبي.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.