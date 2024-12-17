5 جرحى في اصطدام بين سيارة وحافلة في المدية

أصيب 5 أشخاص في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 18 أولاد العربي، بلدية بوسكن و دائرة بني سليمان ولاية المدية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام ببن سيارة وحافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطني. رقم 18 أولاد العربي، بلدية بوسكن ودائرة بني سليمان.

حيث خلّف الحادث 05 جرحى لهم إصابات مختلفة خفيفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور