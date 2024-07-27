5 جرحى في اصطدام تسلسلي لثلاث سيارات في جيجل

تدخل إسعافات وحدة الحماية المدنية بأولاد صالح مدعومة بوحدة المركز المتقدم الطاهير في جيجل لحادث مرور على الساعة 19 سا و24 دقيقة بالطريق الوطني رقم 43 بالقرب من محول تاسوست بلدية الأمير عبد القادر .

الحادث يتمثل في اصطدام تسلسلي لثلاث سيارات سياحية الحادث خلف 5 مصابين .

وأضاف بيان ذات المصالح أن الضحايا تتراوح اعمارهم بين 7 سنوات و53 سنة لهم إصابات متفاوتة الخطورة.

تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في المكان ونقلهم إلى مستشفى جيجل .