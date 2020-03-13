5 جرحى في اصطدام سيارتين بعين تموشنت

أخبار الجزائر
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5 جرحى في اصطدام سيارتين بعين تموشنت
بقلم كمال بوعزة عبيد

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع اليوم بين بلدية عين تموشنت وبلدية سيدي بن عدة .

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الحادث وقع على مستوى الطريق رقم 96 الرابط بين بلدية عين تموشنت وبلدية سيدي بن عدة بذات الولاية.

الحادث تمثل في اصطدام سيارتين الاولى من نوع رونو21 والثانية سيارة اجرى من نوع هيونداي اكسنت.

واسفر عن اصابة 5 اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على اثرها الى مركز استعجالات احمد مدغري بعاصمة الولاية عين تموشنت.

هذا وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=789346

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