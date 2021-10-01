5 جرحى في انفجار بارود داخل سيارة أثناء موكب زفاف بنقاوس في باتنة

اصيب اليوم الجمعة 5 اسخاص بحروق من الدرجة الثانية إثر حادث مرور وقع على مستوى ولاية باتنة. الحادث تمثل في إنفجار بارود داخل سيارة أثناء موكب زفاف بنقاوس.

وحسب مصادر النهاراونلاين الحادث وقع اثر اصطدام السيارة التي كان على متنها الضحايا بممهل فأطلق أحدهم النار عن طريق الخطأ. أين أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح تتراوح اعمارهم بين 10 و37 سنة حيث تم نقلهم لمصلحة الإستعجالات بمستشفى الولاية. كمااسفر عن احتراق جزء من السيارة و3 بنادق