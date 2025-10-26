5 جرحى في حادث مرور بأم البواقي

تسبب حادث مرور وقع اليوم الأحد، في إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة بولاية أم البواقي.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 13سا 15د، إثر حادث اصطدام تسلسُلي بين 3 شاحنات و 4 مركبات و جرّافة. على مستوى الطريق الوطني رقم 10، بالمكان المسمى بئر الجديدة، ببلدية و دائرة أم البواقـي.

خلّف الحادث إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

