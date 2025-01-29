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أخبار الجزائر

5 جرحى في حادث مرور بالشلف

بقلم عايدة.ع
5 جرحى في حادث مرور بالشلف
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أصيب 5 أشخاص في حادث مرور، صباح اليوم الأربعاء، بالمكان المسمى طريق المقام منطقة الخباشنية. بلدية و دائرة  عين مران بولاية الشلف.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث انحراف و انقلاب سيارة بالمكان المسمى طريق المقام منطقة الخباشنية. بلدية و دائرة  عين  مران

حيث خلّف الحادث إصابة 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 11 سنة و 42 سنة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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