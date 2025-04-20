5 جرحى في حادث مرور بالمسيلة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة إثر حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين بولاية المسيلة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوسعادة على الساعة 00سا و03د من يوم 2025/04/20 بالطريق الوطني رقم 08 بالقرب من قرية عين الحنش. من أجل حادث مرور تمثل في صطدام بين سيارتين .

الحادث خلّف إصابة 05 اشخاص من جنس ذكر اعمارهم تتراوح بين 22سنة و 36 سنة. لهم إصابات مختلفة. تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى بوسعادة.

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