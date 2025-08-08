إعــــلانات
أخبار الجزائر

5 جرحى في حادث مرور بباتنة

بقلم نادية بن طاهر
تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 77 ببلدية قصر بلزمة، في باتنة، والذي خلف 5 ضحايا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث، في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية. مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة.

وعلى الفور، قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان. قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى المحلي لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة. وتجري حاليًا التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث.

