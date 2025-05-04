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أخبار الجزائر

5 جرحى في حادث مرور ببومرداس

بقلم عايدة.ع
5 جرحى في حادث مرور ببومرداس
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أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب أولاد والي، بلدية الأربعطاش بولاية بومرداس.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 01سا 45د من أجل حادث تصادم تسلسلي بين 5 مركبات. على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب أولاد والي، بلدية الأربعطاش ودائرة خميس الخشنة.

مشيرة أن الحادث خلّف 05 جرحى لهم إصابات مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى الأخضرية.

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