5 جرحى في حادث مرور ببومرداس
بقلم عايدة.ع
أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب أولاد والي، بلدية الأربعطاش بولاية بومرداس.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 01سا 45د من أجل حادث تصادم تسلسلي بين 5 مركبات. على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب أولاد والي، بلدية الأربعطاش ودائرة خميس الخشنة.
مشيرة أن الحادث خلّف 05 جرحى لهم إصابات مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى الأخضرية.
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