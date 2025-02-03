5 جرحى في حادث مرور ببومرداس

أصيب 5 اشخاص في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين، على مستوى الطريق السيار شرق-غرب إتجاه الجزائر ، ببلدية خميس الخشنة ولاية بومرداس.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة و حافلة لنقل المسافرين. على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب إتجاه الجزائر ، ببلدية و دائرة خميس الخشنة.

حيث خلف الحادث إصابة 05 أشخاص بجروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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