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أخبار الجزائر

5 جرحى في حادث مرور ببومرداس

بقلم عايدة.ع
5 جرحى في حادث مرور ببومرداس
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أصيب 5 اشخاص في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين، على مستوى الطريق السيار شرق-غرب إتجاه الجزائر ، ببلدية خميس الخشنة ولاية بومرداس.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام  بين سيارة و حافلة لنقل المسافرين. على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب إتجاه الجزائر ، ببلدية و دائرة  خميس الخشنة.

حيث خلف الحادث إصابة 05 أشخاص بجروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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