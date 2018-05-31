5 جرحى في حصيلة أولية لعملية دهس بسيارة بمانشيستر البريطانية

أطاحت عناصر الدرك الوطني بغرداية ببعض المخدرات الذين ينشطون قبيل الإفطار.
وحسب ذات الهيئة العملية جاءت عقب ترصد لأحد المشتبه فيهم أثناء مروره بأحد نقاط المراقبة.
أين…
عثرت مصالح الحماية المدنية اليوم الخميس على جثة شخص مشنوقا داخل منزله العائلي بحي ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ولاية تبسة .
وحسب مصادر لـ النهار فإن الضحية والبالغ من…
تمكنت مصالح الدرك الوطني بسطيف من حجز30000 مفرقعة من مختلف الاحجام إضافة إلى حجز قنطار و13 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة.
وحسب مصادر النهار فإن العملية…
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