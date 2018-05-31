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5 جرحى في حصيلة أولية لعملية دهس بسيارة بمانشيستر البريطانية

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5 جرحى في حصيلة أولية لعملية دهس بسيارة بمانشيستر البريطانية
بقلم م. فيصل

أصيب مساء اليوم الخميس 5 أشخاص بجرو في حصيلة أولية إثر عملية دهس بسيارة بمدينة مانشيستر البريطانية .

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