5 جرحى في حادث إصطدام بين سيارتين في المدية

أصيب 5 أشخاص بجروح إثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 01 المخرج الجنوبي للمدية بإتجاه بوغزول ولاية الجلفة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية ان الحادث وقع في حدود الساعة 19 سا و42 دقيقة، وتمثل في اصطدام بين سيارتين.

وخلف الحادث 5 جرحى 3 إناث و 2 ذكور أعامرهم مابين بين 5 أشهر و35 سنة، لهم جروح وكدمات بالرأس والاطراف وحالة صدمة.

حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان. ليتم نقلهم فيما بعد الى مستشفى قصر البخاري ومستوصف بوغزول.