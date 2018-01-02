5 خطوط جديدة لتدعيم النقل بالسكة الحديدة بناحية قسنطينة 

سيتم فتح 5 خطوط جديدة لنقل المسافرين عبر السكك الحديدية وذلك ضمن مخطط النقل بالسكك الحديدية لناحية قسنطينة.

وأوضح، نبيل دعاس نائب مدير المسافرين بالمديرية الجهوية لذات الشركة، بأن هذا الإجراء يستهدف على وجه الخصوص لتسهيل تنقل المواطنين وضمان استمراريتها طوال أيام السنة

ويتعلق الامر، بالخطوط الرابطة بين كل من تقرت العاصمة، وقسنطينة عنابة، وعين مليلة بأم البواقي تبسة، وجيجل قسنطينة،

علاوة، على إستئناف الخدمة عبر خط باتنة الجزائر العاصمة، بعد توقف قرابة سنة.

وأضاف ذات المسؤول، إلى فتح خطوط جديدة أخرى تضمن أفضل الخدمات للمسافرين، بمجرد تهيئة عديد العربات التابعة لعتاد الشركة.