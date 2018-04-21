5 دراجين جزائريين يسقطون في فخ المُنشطات

سقط 5 دراجين جزائريين، أربعة منهم ينشطون مع المُجمع البترولي في فخ المُنشطات، حسبما كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم.

وجاءت أسماء الرياضيين المُعاقبين كالتالي :”مداني عبد المالك، خالد عبدالنبي، كسي عبد المالك ومراد بتيرة” والذين سيحرمون من المُنافسة لـ4سنوات.

من جهته، عوقب حمزة فيصل من المجمع البترولي لمدة 18 شهرا.

وسقط الرياضيين السالف ذكرهم في الفحوصات خلال منافسات البطولة الوطنية لسنة 2017، وتناولهم لمواد “تزيد من قدرتهم على التحمل”.

وأوضح رضوان مكيشار، رئيس لجنة الوطنية لمُكافحة المُنشطات بأن هذه الأخيرة رفعت من عدد الكشوفات للإطاحة بمن يخالفون القانون.

وقال :”عدد الفحوصات انتقل من 98 اختبارا سنة 2013 إلى 244 في سنة 2017″.