5 درجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة وثلوج غدا الأربعاء

ستبقى الأجواء باردة غدا الأربعاء مع أمطار متفرقة تكون أحيانا غزيرة على المناطق الوسطى والشرقية .وتساقط للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مغشاة في الصبيحة ببعض الضباب المحلي على المناطق الداخلية والهضاب العليا. لتميز الأجواء بعض السحب العابرة التي

تتخللها فترات من الصفاء. غير أن السحب تكون مرفوقة ببعض الأمطار خلال الظهيرة، خاصة على الجهة الشرقية للمنطقة.

بينما على المناطق الوسطى والشرقية، سحب عابرة، تكون كثيفة أحيانا، مع تساقط بعض الأمطار المحلية. والتي تكون على شكل زخات، راعدة ومعتبرة على المناطق الساحلية والداخلية مساء وكذا منطقة الأوراس. مع بعض الضباب المحلي يميز المناطق خلال الصبيحة، خاصة الداخلية منها والهضاب العليا. بالإضافة كذلك إلى تساقط بعض الثلوج على قمم مرتفعات الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

على المناطق الجنوبية، أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا. على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وكذا جنوب الصحراء الشرقية. مع تساقط بعض الأمطار المحلية أواخر الليل، لتتلبد السماء على شمال الصحراء ومنطقة الواحات. فيما تبقى الأجواء صافية على العموم على باقي المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة تبقى منخفضة، لتتراوح مابين -5 و0 درجة ليلا على المناطق الداخلية ومن 4 إلى 10 درجات على المناطق الساحلية. أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح مابين 13 و18 درجة على المناطق الساحلية. ومن 7 إلى 14 درجة على المناطق الداخلية. ومابين 14 و31 درجة بالجنوب.

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