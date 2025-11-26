-5 درجات..ثلوج كثيفة وأمطار رعدية بداية من الأحد !

أفادت النماذج الرقمية، للرصد الجوي، اليوم الأربعاء، أن من المرتقب أن يعود الاضطراب الجوي بداية من الأحد المقبل. مرفوق بثلوج وأمطار وصقيع.

وحسب خارطة الرصد الجوي، فإن الإضطراب الجوي سيكون مرفوق بأمطار رعدية غزيرة في المناطق الشمالية للوطن وأكثر اعتبارا في الشرقية والوسطى مع تساقط الثلوج، وتشكل الجليد في الولايات الداخلية الغربية. وطقس جد بارد على الولايات الشمالية.

وعن درجات الحرارة، فأشارت الخارطة الرقمية الجوية، إلى أن الطقس سيكون جد بارد على مجمل الولايات الشمالية. حيث سجلت انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة، بسبب انبعاث هواء قطبي قادم من أوروبا.

ومن المتوقع أن تكون الحرارة جد منخفضة خلال الفترة الليلة والصبيحة، حيث تم تسجيل -4 في المشرية، النعامة، البيض. -3 درجات في سطيف، قسنطينة، برج بوعريريج، أم البواقي. -5 درجات بالهضاب العليا الغربية. من 4 إلى 5 في السواحل الوطنية، و1 إلى 5 درجات في الجنوب.

أما عن حالة البحر فسيكون جد هائج في السواجل الغربية، ورياح قد تتعدى 70 كلم / سا وأمواج تتعدى 4.5 متر.

