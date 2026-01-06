– 5 درجة تحت الصفر.. موجة برد وصقيع بهذه المناطق!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من موجة برد شديدة ودرجات حرارة جد منخفضة خاصة خلال الصبيحة والليل على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّرت من موجة برد شديدة على ولايات جنوب تلمسان، النعامة، شمال البيض، شمال الأغواط، شمال الجلفة، باتنة، شمال خنشلة.

وتتراوح درجة الحرارة القصوى بهذه المناطق بين 4° و 6° درجة. أما درجة الحرارة الدنيا فتصل إلى -5°. وهذا طيلة يوم غد الأربعاء.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور