5 دول أوروبية تمنح الجزائريين تأشيرة شنغن.. تعرف عليها

يمكن أن تلعب الجنسية دورًا متزايد الأهمية عندما يتعلق الأمر بالتقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن.

الجزائر هي واحدة من العديد من الدول الأفريقية ذات معدلات الموافقة المنخفضة - حوالي 63.01 في المائة. في عام 2023، تم منح 298.691 من أصل 474.032 طلب تأشيرة.

هذه هي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لديها أعلى احتمالية لمنح تأشيرات شنغن للمواطنين الجزائريين في عام 2023:

-جمهورية التشيك – 69.06 في المائة

-فرنسا – 66.61 في المائة

-فنلندا – 63.16 في المائة

-ألمانيا – 62.27 في المائة

-سويسرا – 60.61 في المائة