5 دول بالاتحاد الأوروبي التي لا تزال تقدم تأشيرات ذهبية ومتطلباتها

لا تزال برامج التأشيرة الذهبية للاتحاد الأوروبي - التي تقدم للأجانب فرصة الحصول على الإقامة مقابل الاستثمار المالي -. تحظى بشعبية بين المستثمرين الأثرياء من دول العالم.

وتختلف قواعد الحصول على الإقامة من خلال هذا البرنامج بين الدول الأوروبية.

وألغت دول مثل إسبانيا والبرتغال خيار الاستثمار العقاري، وهو من بين الخيارات الأكثر شهرة في هذا البرنامج. في محاولة للتعامل مع أزمة الإسكان.

وعلى الرغم من الدعوات المستمرة من المفوضية الأوروبية الموجهة إلى حكومات الاتحاد الأوروبي. التي تدير مثل هذه المخططات لإنهائها، في أعقاب مزاعم تورطها في شؤون غير قانونية. مثل غسل الأموال والفساد. تواصل العديد من دول الاتحاد الأوروبي تشغيل برامج الإقامة عن طريق الاستثمار. والمعروفة باسم برامج التأشيرة الذهبية.

ومع ذلك، تختلف قواعد الحصول على الإقامة من خلال هذا البرنامج بين الدول الأوروبية.

في محاولة للتعامل مع أزمة السكن، ألغت بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل البرتغال وإسبانيا. خيار الاستثمار العقاري، وهو من بين الخيارات الأكثر شهرة في هذا البرنامج.

ومع ذلك، لا تزال الخيارات الأخرى للاستفادة من هذا المخطط فعالة.

المجر

اعتبارًا من 1 جويلية من هذا العام، أعادت المجر إطلاق برنامج التأشيرة الذهبية، بعد أن تم إنهاؤه في عام 2017.

ويُعرف البرنامج باسم برنامج المستثمر الضيف (GIP). ويسمح للأجانب بالحصول على الإقامة في هذا البلد من خلال خيار العقارات أيضًا.

ويمكن الحصول على الإقامة من خلال برنامج المستثمر الضيف عن طريق شراء وحدة عقارية. بما لا يقل عن 250 ألف يورو وشراء عقار سكني بمبلغ 500 ألف يورو.

خيار آخر يُعرض من خلال هذا البرنامج هو التبرع بما لا يقل عن مليون يورو لمؤسسة تعليمية عليا في البلاد.

اليونان

من بين متطلبات الاستفادة من برنامج التأشيرة الذهبية في اليونان. تقديم مساهمة مالية لا تقل عن 250 ألف يورو.

الاستثمار في العقارات ممكن من خلال هذا المخطط. في حين أن الحد الأدنى المطلوب للاستفادة من هذا المخطط هو 250 ألف يورو. فقد ارتفع الحد الأدنى في بعض أجزاء من البلاد إلى 800 ألف يورو. وقد تم اتخاذ هذا القرار في محاولة للتعامل مع أزمة الإسكان.

إسبانيا

من أجل الحصول على الإقامة في إسبانيا من خلال برنامج التأشيرة الذهبية. يحق للمواطنين الأجانب الأثرياء القيام باستثمارات رأسمالية في الشركات الإسبانية والسندات الحكومية أو الودائع المصرفية في إسبانيا.

وعرضت مدريد التأشيرة الذهبية مقابل استثمار عقاري لا يقل عن 500 ألف يورو. ومع ذلك، منذ أفريل من هذا العام، لم يعد هذا الخيار متاحًا.

وفي إعلانه عن القرار، قال رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة. لضمان أن يكون السكن حقًا وليس “مجرد عمل مضاربة”.

إيطاليا

يُعرف برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار باسم تأشيرة المستثمر لإيطاليا.

ويسمح للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بالإقامة بشكل قانوني في هذا البلد.

ويمكن للمتقدمين اختيار أحد الخيارات التالية للاستفادة من هذا المخطط:

-استثمار ما لا يقل عن 2 مليون يورو في سندات حكومية

-ما لا يقل عن 500 ألف يورو في سندات أو أسهم الشركات

-ما لا يقل عن 250 ألف يورو في الشركات الناشئة المبتكرة

ولا يوفر برنامج التأشيرة الذهبية الإيطالية خيار الاستثمار العقاري. ومع ذلك، يمكن للأجانب التقدم للحصول على الإقامة عن طريق الاستثمار في العقارات من خلال خيار بدء تشغيل الشركة.

البرتغال

تقدم لشبونة الإقامة للأجانب من خلال برنامج التأشيرة الذهبية من خلال اختيار أحد الخيارات التالية:

-الاستثمار في البحث والتطوير.

-التبرع بالتراث الثقافي.

-الاستثمار في الصناديق أو صناديق رأس المال الاستثماري.

وأعلنت السلطات في البرتغال مؤخرًا أنها ستقدم خيار تصاريح الإقامة للاستثمار الاجتماعي. لتوسيع الفئات التي يمكن للأجانب من خلالها الحصول على الإقامة من خلال برنامج RIP.

وفي محاولة للتعامل مع أزمة الإسكان، أزالت البرتغال أيضًا خيار العقارات من مخطط التأشيرة الذهبية.