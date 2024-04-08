5 دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت كل من السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات أن الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك، والأربعاء 10 أفريل عيد الفطر.

وقد أكد مركز الفلك الدولي، في آخر تحديث له، أن رؤية هلال شهر شوال اليوم الإثنين مستحيلة من جميع مناطق العالم الإسلامي.

وعليه، توقع مركز الفلك الدولي، حسب بيان له، أن الأربعاء 10 أفريل 2024، عيد الفطر السعيد باعتماد رؤية الهلال.

وأشار المركز، إلى أن رؤية هلال شهر شوال اليوم مستحيلة من جميع مناطق العالم الإسلامي. بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

فيما أن رؤية الهلال يوم الثلاثاء ممكنة بالعين المجردة من العديد من مناطق العالم الإسلامي.

واشار مركز الفلك الدولي، إلى أن العديد من الفقهاء والفلكيين يرون أنه لا داعي لتحري الهلال بعد غروب شمس يوم الإثنين. لأن القمر غير موجود في السماء وقتئذ. وعليه فإن رؤية الهلال مستحيلة في ذلك اليوم استحالة قاطعة من تلك المناطق.