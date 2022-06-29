5 دول تعلن عيد الأضحى يوم الأحد 10 جويلية

كشف مركز الفلك الدولي أن 5 دول بمنطقة شرق آسيا أعلنوا اليوم عن يوم عيد الأضحى. بعد تحري رؤية هلال شهر ذو الحجة، اليوم الأربعاء.

وأوضح مركز الفلك الدولي بحسب تغريدة له على تويتر أن الإفتاء في دول ماليزيا وسلطنة بروناى وأندونيسيا، وهونج كونج واليابان.

وأعلنوا رسميًا عدم ثبوت هلال شهر ذو الحجة اليوم، مؤكدين أن أول أيام شهر ذو الحجة تم تحديده يوم الجمعة المقبل.

وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في هذه الدول يوم الأحد الموافق 10 جويلية المقبل.

وكتب مركز الفلك الدولي تغريدة على تويتر “بدأت الشمس الآن بالغروب في شرق العالم الإسلامي. وستبدأ الدول الإسلامية بعد قليل بالإعلان تباعا عن نتيجة تحري هلال شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك”.

وقال عبر تويتر إن: “ماليزيا تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 1 جويلية أول أيام شهر ذي الحجة. والأحد 10 جويلية أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها”.

وأضاف أن “سلطنة بروناي تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم. وأن الجمعة 01 جويلية أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 جويلية أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.”

وتابع مركز الفلك الدولي عبر تويتر “بعد تحري الهلال من 86 موقع. أندونيسيا تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 01 جويلية أول أيام شهر ذي الحجة. والأحد 10 جويلية أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.”

وأوضح المركز أن “الجالية المسلمة في هونج كونج تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم. وأن الجمعة 1 جويلية أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 جويلية أول أيام عيد الأضحى المبارك.”

وعن رؤية الهلال في اليابان قال مركز الفلك الدولي “لجنة رؤية الهلال في اليابان. بعد تحديد 28 موقع لتحري الهلال في اليابان، تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم. وأن الجمعة 1 جويلية أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 جويلية أول أيام عيد الأضحى المبارك”.