5 دول يمكنك زيارتها بتأشيرة شنغن

أصبح الحصول على تأشيرة شنغن للسفر إلى أي من الدول الأعضاء في منطقة شنغن البالغ عددها 27 دولة تحديًا للكثيرين. ليس فقط بسبب عدم وجود فترات زمنية لطلبات التأشيرة. ولكن أيضًا بسبب معدلات الرفض المرتفعة، والتي حدثت في السنوات الأخيرة ارتفعت فوق.

وتم رفض حوالي 18 في المائة من المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن في جميع أنحاء العالم في عام 2022. وفقًا لإحصائيات تأشيرة شنغن الصادرة حديثًا. مما يعني أن واحدًا من كل خمسة متقدمين تقريبًا حصل على استجابة سلبية في نفس العام.

وأولئك الذين يحصلون على تأشيرة شنغن ذات صلاحية أطول، ليس لديهم أي خطأ إذا كانوا يريدون تحقيق أقصى استفادة منها. ويستخدمونها لزيارة كل دولة ممكنة ، والبقاء هناك لأطول فترة ممكنة.

الجانب السلبي للحصول على تأشيرة شنغن صالحة لمدة ستة أشهر أو سنة أو أكثر. هو أنه لا يمكنك البقاء في منطقة شنغن خلال فترة صلاحية التأشيرة بالكامل. بدلاً من ذلك ، أنت مؤهل للبقاء لمدة 90 يومًا فقط في أي 180 يومًا.

هذا يعني أنه إذا كانت لديك تأشيرة صالحة لمدة ستة أشهر ، فيمكنك قضاء ثلاثة أشهر فقط في دول شنغن. بغض النظر عن أي منها، وإذا كان لديك تأشيرة صالحة لمدة عام واحد، فيمكنك البقاء لمدة ستة أشهر فقط، وما إلى ذلك.

ومع ذلك ، فإن تأشيرة شنغن ، على الرغم من إصدارها حصريًا من قبل أعضاء شنغن فقط. تمنح حاملها الفرصة للسفر إلى 17 دولة أخرى في العالم، معظمها في أوروبا، والتي ليست جزءًا من المنطقة التي لا حدود لها.

وقد اخترنا خمسة من هذه البلدان، وهي الوجهة المثالية لك لقضاء إجازاتك الصيفية فيها. إذا كنت قد قضيت بالفعل الفترة الزمنية المسموح بها في شنغن.

ألبانيا

هذه الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي والواقعة في شبه جزيرة البلقان في جنوب شرق أوروبا. لديها سياسة تأشيرة خاصة بها متوافقة مع سياسة الاتحاد الأوروبي. ولكن مع ذلك، لا يتم احتساب إقامة السائح في ألبانيا ضمن إجمالي فترة الإقامة المسموح بها. في منطقة شنغن بتأشيرة قصيرة الأجل.

نتيجة لذلك ، يمكنك دخول ألبانيا بهذه التأشيرة، والبقاء لمدة تصل إلى 90 يومًا دون قلق في ذهنك.

ألبانيا هي أيضًا واحدة من أرخص البلدان في أوروبا ، ولديها خط ساحلي يبلغ طوله 450 كم. تشتهر بمزيجها من الشواطئ المذهلة، والعديد منها مخفي بعيدًا عن الزحام. ومناظر طبيعية متنوعة ومذهلة ومواقع تاريخية مثل مواقع التراث العالمي لليونسكو في بوترينت وجيروكاستر.

بلغاريا

بلغاريا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، لكنها لم تنضم إلى شنغن بعد. وبالتالي تسمح بالدخول للمسافرين الذين لديهم تأشيرات شنغن. ولكن الإقامة في هذا البلد لا يتم احتسابها في إجمالي إقامة شنغن أيضًا.

قد يكون عام 2023 هو العام الأخير الذي يمكن فيه زيارة بلغاريا بتأشيرة شنغن مستخدمة. حيث أن البلد في نهاية عملية الانضمام إلى المنطقة التي لا حدود لها.

تعد بلغاريا موطنًا لامتداد ساحلي مذهل على طول البحر الأسود وسلاسل جبلية خلابة. بما في ذلك جبال ريلا وبيرين ورودوبي، مما يجعل البلاد وجهة شتوية أيضًا. مع منتجعات التزلج على الجليد ذات القيمة العالية.

الجبل الأسود

دولة أخرى مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي قامت بمواءمة سياسة التأشيرات الخاصة بها مع الكتلة هي الجبل الأسود.

تشترك البلاد في حدود مع ألبانيا ، لذلك يمكن للمرء زيارة كلا البلدين بسهولة في رحلة واحدة.

تتميز مدنها الساحلية بالشوارع الضيقة والساحات الساحرة والعمارة القديمة والشواطئ الرملية والحياة الليلية النابضة بالحياة. ومن أشهر مدنها كوتور ، وبودفا ، وبراست ، وسفيتي ستيفان.

المكسيك

مفاجأة كبيرة ، لكن المكسيك تسمح بالدخول لحاملي تأشيرة شنغن ، دون إلزامهم بالحصول على تأشيرة سياحية إضافية.

على الرغم من أن المكسيك بعيدة تمامًا عن أوروبا، إلا أنها وجهة تستحق الزيارة. ولا سيما للمسافرين المحبين للصيف، حيث أن البلاد موطن لبعض الشواطئ المشهورة عالميًا مثل كانكون.

تركيا

وأخيرًا تركيا ، والتي تهدف أيضًا إلى أن تصبح دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في وقت ما في المستقبل.

ومع ذلك ، فإن زيارة تركيا بتأشيرة شنغن أصعب قليلاً، حيث يُسمح فقط للمواطنين التاليين بالقيام بذلك. وحتى أنهم بحاجة إلى الحصول على تأشيرة إلكترونية:

أفغانستان ، إثيوبيا ، النيجر ، أنغولا ، الغابون ، كوريا الشمالية ، بنغلاديش ، غامبيا ، باكستان ، بنين ، غانا ، الفلبين ، بوتسوانا. غينيا ، جمهورية الكونغو ، بوركينا فاسو ، غينيا بيساو ، رواندا ، بوروندي ، الهند ، ساو تومي وبرينسيبي ، الكاميرون ، العراق. السنغال ، الرأس الأخضر ، كينيا ، سيراليون ، جمهورية إفريقيا الوسطى ، ليسوتو ، الصومال ، تشاد ، ليبيريا ، السودان. جزر القمر ، ليبيا ، سوازيلاند ، ساحل العاج ، مدغشقر ، تنزانيا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية. ملاوي ، توغو وجيبوتي ومالي وأوغندا ومصر وموريتانيا وفيتنام وغينيا الاستوائية وموزمبيق واليمن وإريتريا ونيبال وزيمبابوي.

وتقدم تركيا للسياح مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة ، من الفنادق الضخمة التي تستقبل المئات في وقت واحد. إلى بيوت الضيافة الأصغر والفنادق.