5 سدود جديدة ستدخل حيز الخدمة بدءا من السنة الجارية

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، عبد اللطيف عزيرة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بأن السدود الخمسة الجديدة الجارية بها الأشغال، ستدخل تدريجيا حيز الخدمة اعتبارا من العام الجاري.

وأوضح ذات المسؤول، في منتدى يومية المجاهد، أن هذه المنشآت المائية ستعزز الحظيرة الوطنية للسدود لترفع عددها الى 86 سدا.

وأضاف عزيرة أن هذه السدود تقع بكل من ولايات سوق أهراس، خنشلة، تيزي وزو، الطارف وعنابة. منها ما سيدخل حيز الاستغلال قريبا، وأخرى بنهاية السنة الجارية والبعض منها خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة.

وأضاف المسؤول أن الدراسات جارية لانجاز مشاريع سدود إضافية مستقبلا. مبرزا أن الجزائر، وبفضل إستراتيجيتها للأمن المائي، مؤمنة من حيث الموارد المائية سواء من خلال شبكة السدود قيد الاستغلال من جهة و مصانع تحلية مياه البحر من جهة أخرى.

وبشأن الوضعية المائية في البلاد في الأسابيع الأخيرة، أكد عزيرة أنها “أحسن بكثير مقارنة بالوضعية المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة”. وهذا على اثر التساقطات المسجلة في الفترة الأخيرة عبر مختلف ربوع الوطن.

وذكر المدير العام للوكالة أن نسبة امتلاء السدود عبر الوطن تبلغ في الوقت الحالي 44،2 بالمائة. وهذا بفضل الأمطار الأخيرة التي تم تسجليها، مرتقبا أن ترتفع نسبة امتلاء السدود إلى 60 بالمئة مع نهاية فصل الشتاء.

كما لفت في سياق متصل إلى انه تم تسجيل امتلاء ثمانية سدود بنسبة 100 بالمئة وهذا بكل من ولايات معسكر، تيسمسلت، مستغانم، جيجل، سكيكدة، الطارف، وامتلاء 58 سدا آخر بنسبة تفوق 50 بالمائة.

وأوضح المتحدث أن هذه الوضعية المائية ستسمح بضمان تموين المواطن بشكل عادي لا سيما خلال شهر رمضان.

مضيفا أنه تم التحضير المسبق من أجل ضمان خدمة عمومية جيدة خلال الصائفة المقبلة.

وفي تطرقه لإشكالية توحل السدود، أكد عزيرة أن العمل متواصل من أجل معالجتها وهذا من خلال إطلاق عملية خاصة باستعمال تقنيات حديثة.

لافتا الى أن إزالة الوحل من السدود يسهم بشكل كبير في رفع من قدرة التخزين. وبالتالي تعزيز تزويد المواطن بالماء الشروب والري الفلاحي وقطاع الصناعة.