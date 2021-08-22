5 سنوات حبسا تهدد شابا عاقا يدفع والده المعوق للتسول ثم يوسعه ضربا

في قضية مؤثرة انفطرت لها قلوب الحاضرين بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس. أين عاجلت هيئة المحكمة ملفا قضائيا، يتعلق بالاعتداء على الأصول. أين مثل فيها ستيني يدعى “د.داوود”، وهو مقعد على كرسي متحرك، ليشكو للقاضي، المأساة اليومية التي يتجرعها. وهو يتعرض لأبشع التصرفات من طرف فلذة كبده، المتواجد حاليا بسجن الحراش ويتعلق الأمر بالمعروف “د.حمزة”.

وأفاد الأب الضحية وهو يذرف دموعا حارقة، متأثرا لحالته التي آل إليها. في تصريحاته بأنه تعرض للضرب بواسطة قضيب حديدي على يد ابنه الموقوف، والسبب هو استياؤه من عائدات التسول. مشيرا أن ابنه يرميه في الشارع برفقة والدته لأجل التسول، منذ عامين، من دون شفقة أو رحمة. قد ضاق ذرعا من تصرفاته وقرر أن يشكوه للقضاء لأجل اخذ حصته من العقاب.

وبيوم الوقائع يقول الأب الضحية، بأنه تعرض إلى ضرب مبرح على يد الابن العاق، بآلة حادة. ولولا تدخل ابنه الثاني لكان اليوم في عداد الموتى، نظرا لقوة الضربات التي تلقاها على جسمه النحيل الذي آكله المرض.

ولم يتوقف الضحية وهو يكشف عن وقائع مؤسفة، عن ابنه واصفا إياه أنه شخص مدمن. وبسبب المخدرات لا يقبل إن اجمع له اقل من مليون سنتيم في اليوم الواحد. وقال مخاطبا القاضي “سيدي القاضي لو كان ما نجيبلوش مليون في النهار يدقدقني حاب يردني مهبول، ويدخلني للسبيطار”.

من جهته المتهم “د.حمزة” تمسك بإنكار التهمة المنسوبة اليه. كما نفى تصريحات والده معتبرا أن الدعوى كيدية كونه قام بإيواء زوجة أخيه التي كانت متشردة في الشارع. وقام بإدخالها إلى منزلهم العائلي وهو ما جعل والده يستاء من تصرفه هذا. كما أكد لهيئة المحكمة بأنه ليس لديه أي مشكل مع والده. وكان بصدد إدخاله المشفى لأنه مريض ومنذ 43 سنة وهو يتابع العلاج.

إلى ذلك صرح الشاهد وهو شقيق المتهم، بأنه بيوم الوقائع وجد والده على الرصيف بحي رويسو. في حالة يرثى لها فانتشله من قارعة الطريق.

وعن حادثة التسول أكد ذات المتحدث للمحكمة، بأنه وبحكم إقامته في مسكن بعيد. كان يخبره أشخاص بأن والده يتسول في الطريق. في حين رفض تأكيد واقعة الضرب بحكم انه لم يكن حاضرا حينها.

وأمام ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف. في حين قرر القاضي إحالة الملف على المداولة، النطق بالحكم الأسبوع المقبل.