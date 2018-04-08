5 سنوات حبسا لبارون ” الزّطلة” بسيدي بلعباس

ألقت مصالح الشّرطة بالأمن الحضري بالضاية في ولاية سيدي بلعباس القبض على شخص في العقد الرابع من العمر.

مشتبه تورّطه في قضية متعلقة بحيازة المخدرات لغرض المتاجرة فيها، حيث تم على إثرها حجز كمية من الكيف المعالج .

في حين تم تقديم السالف الذكر أمام النيابة أين التمس في حقه 5سنوات سجنا نافذا و غرامة 10 آلاف دينار جزائري.

حيثيات القضية تعود إلى نهاية الأسبوع المنصرم بعد إستغلال مصالح الشرطة بالأمن الحضري الخارجي بالضاية لمعلومات.

مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات على أقرانه بالحي، لتباشر المصلحة بفتح تحقيق معمق للكشف عن ملابسات القضية .

بعد عملية ترصد للمشتبه فيه تم توقيفه وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدية ضبط بحوزته كمية من المخدرات قارب وزنها 50 غرام.

كان السالف الذكر بصدد ترويجها ببلدية الضاية، حيث بلغت قيمتها المالية 14 ألف دينار جزائري ليتم حجزها .