5 سنوات حبسا لشباب سرقوا قارب من شاطئ الباخرة المحطمة بغرض” الحرقة”

وقّعت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الثلاثاء، أحكاما تراوحت بين الـ5 سنوات حبسا نافذا والبراءة في حق 5 متهمين. اثنين منهم موقوفين بالمؤسسة العقابية، لضلوعهم في جريمة تهريب المهاجرين متبوعة بالسرقة وحياة المؤثرات العقلية.

وفي منطوق الحكم تمّ إدانة المتهمين الموقوفين كل “ب.عماد” بـ5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة. والحكم على المدعو “ع.فارس” ب3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة.

بينما قضت ذات الجهة القضائية بإدانة متهمين غير موقوفين كل من “ك.محمد سيف” ب6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ. و100 ألف دج غرامة مالية نافذة عن جنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة. مع تبرئة المتهم الرابع ” ق.عماد” من روابط التهم المنسوبة إليه.

وقائع القضية

قضية الحال حسب مادار في الجلسة العلنية، فإن الوقائع انطلقت في أعقاب مكالمة هاتفية تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالضفة الخضراء. مفادها وجود شخصين مجهولي الهوية بمرفأ الصيادين بحي الباخرة المحطمة برج الكيفان يقومان بسرقة قارب صيد الذي كان مركونا هناك.

ولدى تنقل ذات المصالح إلى عين المكان وتم القبض على المتهم “ب. عماد”، وحجز تم حقيبة ظهر رمادية اللون بداخلها دلو ذو سعة 05 لتر من مادة البنزين. وبوصلة ومفتاح تشغيل محركات القوارب كانت موضوعة بالقارب، بينما تم العيثور بحوزة المتهم على 11 قرص مهلوس نوع بريغابالين. بالإضافة كذلك إلى قطعة من المخدرات كيف معالج بوزن 1.95 غ كانت مخبأة بإحكام بالجيب الأيسر سرواله.

كما اعترف المتهم ” ب.عماد” أنه تم ّ منذ حوالي 06 أشهر التخطيط رفقة أصدقائه على مستوى حي فعلول برج البحري عددهم 09 أشخاص. لتنظيم هجرة غير شرعية عبر البحر ومنذ حوالي أسبوع اتفقوا على تاريخ ومكان الإقلاع.

وتم اللقاء في حدود الساعة العاشرة ليلا بصديقه المدعو فارس بالمكان المتفق عليه، وانتقلا على متن سيارة الى شاطئ الباخرة المحطمة. ثم توجها مشيا نحو مكان ركن قوارب الصيد وبحوزتهما دلو معباً بالبنزين سعته 05 لتر وبوصلة ومفتاح تشغيل محركات القوارب.ومكثا هناك إلى غاية الساعة الواحدة والنصف صباحا، بعدها توجها نحو إحدى القوارب التي كانت مركونة هناك وقاما بقطع حبال تثبيته وشرعا بإدخاله لعرض البحر لتشغيله وسرقته واستعماله في ” الحرقة”.

الإتفاق مسبقا على الحرقة

وجرى الإتقاف على تقسيم الأدوار وتم تكليف كل واحد منهم بشراء لوازم معينة التي يستعملونها أثناء الرحلة السرية. حيث قام هو المتهم “ق.عماد”، بشراء البوصلة بمبلغ 16 ألف دج والمفتاح الخاص بتشغيل محرك القارب بمبلغ 2500 دج. وأما المتهم “فارس” فكانت مهمته توفير القارب، وهذا الذي دفعهم للإقدام على سرقة القارب.

التحريات توصلت إلى أن المتهم “ق.عماد” هو المنظم الأول لعملية الهجرة غير الشرعية بمساعدة بعض الأشخاص. وأن المتهم ” ع.فارس” من اتفق معه على سرقة القارب للتوجه به الى الجزائر شاطئ من أجل حمل بقية الأشخاص. بينما المتهم “سيفو” ساعدهما في تجميع الأشخاص الراغبين في الهجرة وترك مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم لديه استلمه من شخصين لنقلهما إلى دولة اسبانيا.

كما اتفق المتهم ” سيفو” مع منظم الرحلة “ق.عماد” على جلب 4 أشخاص مجهولي الهوية وعلى دفع مبلغ 30 مليون سنتيم للشخص الواحد المبلغ بالعملة الصعبة (أورو) لحظة ركوبهم للقارب .

وكشفت عملية تفتيش هاتف المتهم “ق.عماد” على التحضير والتخطيط المسبق للهجرة. بالإضافة كذلك إلى وجود رسائل نصية خاصة به جاء في محتواها “على ياخو ديت للجواجلة الدراهم بصحتك، أرواح عند داركم نجي وحدي تريكيبيري للناس دراهمهم). وأخرى مضمونها (واش عماد أسمع الحالة راهي مليحة هايا باش نريقلوها ما بقاش ويطلع النهار).

كما عثر أيضا على بعض الصور والتسجيلات الصوتية وكذا رسائل نصية ومكالمات واردة لرقم المتهم من طرف بعض الأشخاص. من المحتمل جدا أنهم من بين أفراد الشبكة خلال ساعات متأخرة من ليلة 2025/09/30

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