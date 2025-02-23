5 سنوات حبسا لمتهم روّج فيديو حاملا سيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ترهيب السكان

سلطت محكمة الحراش اليوم الأحد حكما يقضي بإدانة المتهم المدعو ” م.م” بخمس سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة مع الإيداع في الجلسة.

وتم إدانة المتهم الموقوف لمتابعته بجنح اصطناع سلاح أبيض لفائدة عصابات الأحياء ، واللجوء الى الانتقام والترهيب والتهديد به باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وحسب بيان صحفي فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال، فإنه وعملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم الرأي العام، و في اطار مواصلة محاربة الجريمة بشتى انواعها، و بعد تداول منصات التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر من خلاله شخص يحمل سيفا من الحجم الكبير يقوم ببث الرعب و الذعر و التهديد وسط السكان.

وعليه تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع و تكثيف الأبحاث التي أسفرت عن توقيف المتهم و يتعلق الأمر بالمدعو (م. م ).

كما تم تقديم المعني أمام النيابة وأحيل أمام هيئة المحكمة للمثول للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري، عن نفس التهم ليصدر في حقه حكما يقضي بإدانته بالحبس النافذ السالف ذكره أعلاه