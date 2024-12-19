5 سنوات حبسا لمسبوق اقتحم مسكن مواطن ليلاً واستولى على 65 مليون سنتيم ومجوهرات بالشراقة

تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم، شابا يدعى”م.م” بموجب إجراء المثول الفوري بتهمة السرقة بظرف الليل والعنف، راح ضحيتها مواطن تعرض مسكنه لعملية سرقة تم الاستيلاء منه على مبالغ مالي يقدر ب 65 مليون سنتيم ومجموعة من المجوهرات الثمينة .

تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى تقدم بها الضحية المدعو”ع.ص” تفيد تعرض مسكنه للسرقة ليلا من قبل مجهولين، تم فيها الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر ب 65 مليون سنتيم ومجموعة من المجوهرات الثمينة. وعلى إثر ذلك تم فتح الملف للتحقيق فيه انطلاقا من رفع البصمات والتي مكنت مصالح الأمن الوصول للفاعل ويتعلق الأمر بمسبوق قضائي يدعى”م.م” يبلغ من العمر،25 سنة، حيث تم إلقاء القبض عليه، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي حولهم على المحاكمة بموجب اجراء المثول الفوري.

المتهم اعترف خلال محاكمته باقتحامه لمنزل الضحية حوالي الساعة الثانية ليلا، وسرقته.

الضحية طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا مع إلزام المتهم بدفع له تعويض بقيمة 100 مليون سنتيم.

وكيل الجمهورية التمس توقيع 7سنوات و 2 مليون غرامة مع الإيداع بالجلسة، لتدينه المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 5 سنوات و100 ألف دج غرامة مع 100 ألف دج تعويض عن الضرر للضحية.