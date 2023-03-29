5 سنوات حبسا لمسبوق قضائيا حاول سرقة رعية صيني خلال شهر رمضان

سلطت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج. في حق المتهم المدعو “ج.صالح” عن تهمتي السرقة بالتسلق ومحاولة السرقة، الاي راح ضحيتها شركة خاصة، ورعية صيني مقيم بالعاصمة.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن عملية توقيف المتهم ” مسبوق قضائيا “جاء في أعقاب شكويين تم تقييدها في تواريخ متفرقة. أمام مصالح الأمن، أولها كانت بتاريخ 10 أكتوبر 2022. والتي راح ضحيتها شركة خاصة أين قام المتهم بعد تسلقه الجدار الخارجي من سرقة دراجة هوائية وحقيبة ظهرية. أما السرقة الثانية والتي باءت بالفشل فكانت بتاريخ 24 مارس 2023، ثاني يوم من شهر، رمضان أين حاول المتهم السطو على أغراض رعية صيني.

المتهم وخلال مواجهته بالوقائع المنسوبة اليه أنكرها نكرانا قاطعا، متراجعا في ذلك عن أقواله الأولية التي أدلى بها خلال مجريات التحقيق. فيما بررت دفاع المتهم أن موكلها قام بارجاع الدراجة الهوائية لمالكها.

كما أنه يعيش تحت ظرف اجتماعي مزري للغاية خاصة وأنه يعمل في مجال بيع الخردوات، وانه يقوم بجمع مادة ” الحديد” من المصانع ومختلف الاماكن ليقتات بها، خاصة وأنه له شقيق يعاني من مرض السرطان وهو المعيل الوحيد لعائلته، ملتمسة أقصى ظروف التخفيف.

إلى ذلك التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و-50 ألف دج في حق المتهم.