5 سنوات حبسا منها عامين موقوفة النفاذ لـ”إحسان قاضي” 

أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد الصحفي قاضي احسان بعقوبة 5 سنوات حبسا منها عامين موقوفة النفاذ و 700 ألف دج غرامة مالية نافذة. مع تغريم شركة “انترفاس ميديا” لتسيير الموقع الالكتروني “راديو أم” مليون دج غرامة مالية نافذة.

كما وجهت لهم تهم تتعلق بتلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن و خارجه. قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة و عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. كما الزمتهما المحكمة بأن يدفعو مبلغ 100 مليون سنتيم لسلطة الضبط السمعي البصري. عن الاضرار التي لحقت بها بعدما قبلت المحكمة تأسسها طرفا مدنيا. في حين اصدرت المحكمة حكما يقضي بمصادرة المحجوزات مع حل الشركة ذات لاسهم و تحميل المتهمين المصاريف القضائية .

و للتذكير إحسان قاضي خلال محاكمته الاسبوع الماضي رفض الاجابة على أسئلة قاضي الجلسة بسبب ايداعه الحبس المؤقت تعفسيا. إلا ان القاضي الجلسة ردت عليه بخصوص أمر الايداع قائلة له ” نحن في جلسة محاكمة و ليست امام غرفة الاتهام بخصوص مناقشة امر ايداعك الحبس المؤقت ، إلا أن احسان قاضي تمسك بعدم جوابه على اسئلة القاضي ، و بعد المداولة اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره.

التماس 5 سنوات للصحفي قاضي