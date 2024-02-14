5 سنوات حبسا نافدا للوزير السابق نسيم ضيافات والبراءة لزوجته

أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد أحكاما في قضية الفساد المتابع بها الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم. حيث تمت إدانته بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة. مع حكم بالبراءة لزوجته “س.ك”.

كما تم تبرئة “ص.ع” مدير أناد وكالة سطيف سابقا، مع تبرئة المدير العام السابق لاناد “ب.م.ش”. بينما أُدين خليفته “م.ش.ب” بـ18 شهرا حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة شقيق ضيافات نسيم المدعو عبد المالك ضيافات بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 الف دج غرامة مالية نافذة.

كما أصدرت المحكمة، حُكما يقضي بعقوبة 3 سنوات و مليون دج غرامة مالية نافذة للمدعو “ط.م” مدير سابق لوكالة اريم. وإدانة زوجة شقيق الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ن.ع” بعقوبة عام حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة ،و البراءة لمديرة ديوان الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ت” ،و إدانة الحرفيين “خ.ر”، “م.أ” بعقوبة عام حبسا موقوفة النفاذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة.

كما أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد، أحكاما أخرى متفاوتة، تراوحت بين اخرى لبقية المتهمين بين 6 أشهر حبسا نافذا و 5 سنوات لأحد المتهمين المتواجد في حالة فرار ” س .ع”، مع إصدار أمر بالقبض عليه، فيما تم تبرئة أكثر من 20 متهما، مع تغريم الشركات المعنوية التي يملكها المتهم ضيافات نسيم بـ4 ملايين دج غرامة مالية نافذة، وتغريم شركة ليليا و ليديا بمليون دج غرامة مالية نافذة، مع إلزام أيضا ضيافات نسيم بأن يدفع للخزينة العمومية بمبلغ قيمته 10 مليون دج ،و الزام المتهم “ط.م” سابق لوكالة اريم للخزينة 500 ألف دج.

وجاءت هذه الأحكام، بعد أن وجهت للمتهمين، تُهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. من بينها بجنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية. جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. جُنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة، تبييض الأموال، الاستفاذة من امتيازات غير مبررة.