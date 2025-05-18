5 سنوات حبسا نافذا تُهدّد صاحب حساب “زوالي” بث فيديوهات تحريضية

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش اليوم الأحد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج. في حق المتهم الموقوف “ت.عبد الكريم” البالغ من العمر 36 سنة. لمتابعته بجنحة الإساءة لرموز الدولة والإساءة إلى جهاز الأمن الوطني و منتسبيه. التحريض على الإخلال بالنظام العام باستعمال منظومة معلوماتية.

وقائع القضية

وجاءت طلبات النيابة العامة في الجلسة، بعدما مثل المتهم أمام هيئة المحكمة، وأجاب على أسئلة القاضي التي كانت دقيقة. وتتعلق بارتكاب المتهم وقائع خطيرة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي “تيكتوك”. تم رصدها على حسابه الشخصي المستعار المعنون باسم ” zawali'”، تضمنت إساءة مباشرة إلى جهاز الأمن الوطني ومنتسبيه. و كذا الأجهزة الأمنية الأخرى واتهامهم بمختلف التهم مع التهديد بالإخلال بالنظام العام.

غير أن المتهم في الجلسة لم يكن باستطاعته مواجهة كل ما نسب إليه في مجريات التحقيق الابتدائي. وراح يجهش بالبكاء متوسّلا المحكمة الصفح عنه ومنحه فرصة أخرى. مبررا أفعاله بالقول بأنه ظن أن ما قام ببثه على أنظار الجمهور يندرج في إطار حرية التعبير. ولم تكن له أية نية للإساءة لأي شخص أو هيئة نظامية.

بالمقابل واجه رئيس الجلسة المتهم بكل ما تم ضبطه بهاتف المتهم خلال اخضاعه للخبرة الالكترونية، التي جاءت إيجابية من خلال العثور على فيديوهات ومناشير تحريضية تم عرضها على أنظار الجمهور خلال شهر جانفي 2025. من بينها تلك التي تتعلق بالحزب المنحل ” فيس” حيث رد المتهم بأنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي أو منظمات أو أطراف لها توجّهات معادية للدولة الجزائرية و رموزها و لا علاقة له بالسياسة. بالإضافة كذلك إلى أنه قام بتصوير و نشر مقاطع الفيديو محل القضية بواسطة هاتفه النقال. بمحض إرادته و لم يتعرّض إلى أي ضغوط أو تهديدات من اجل تصويرها و نشرها.

“معلومة مؤكدة تطيح بالمتهم”

وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، فإن الوقائع انطلقت في أعقاب ورود إرسالية المهام من فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. مفادها رصد حساب الكتروني على منصة TikTok حامل للتسمية المستعارة ZAWALI. الحساب يسيء إلى جهاز الأمن الوطني ومنتسبيه و كذا الأجهزة الأمنية الأخرى واتهامهم بمختلف التهم مع التهديد بالإخلال بالنظام العام.

كما أفضت التحريات الميدانية والتقنية لمصالح الأمن إلى تحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيه. حيث تعلق الأمر بالمدعو ” ت. عبد الكريم” مسبوق قضائيا بدون عمل، ومقيم بحي 13 هكتار رقم 71 براقي.

كما مكّن العمل الإستعلاماتي الميداني بتاريخ 09-05-2025، في حدود الساعة (00:30) ليلا من رصد المشتبه فيه وتوقيفه على مستوى حي 13 هكتار براقي، ليتم تحويله إلى مقر الفرقة تحت ذمة التحقيق.

وبعد إخضاع المتهم للتلمس الجسدي، ضبط بحوزته هاتف نقال مزود بشريحة هاتفية.

وفي إطار التحقيق مع المتهم” ت. عبد الكريم” أقرّ على محضر رسمي أنه هو مسير الحساب الإلكتروني على منصة TikTok الحامل للاسم المستعار ZAWALI.

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