5 سنوات حبسا نافذا لأربعيني مروج للمخدرات بالمحمدية في معسكر

أدانت الهيئة القضائية لدى محكمة المحمدية في ولاية معسكر مروجا للمخدرات بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و تغريمه بمبلغ 5 ملايين سنتيم خلال مثوله عصر اليوم الأربعاء أمام المحكمة عن تهمة الحيازة و المتاجرة في المخدرات مع أمر بالإيداع في الجلسة.

المتهم المدان البالغ من العمر 48 سنة من ذوي السوابق العدلية تم توقيفه من طرف أعوان مصالح الأمن الحضري الخارجي لحي المدينة الجديدة بضاحية أولاد مالك بجنوبي المدينة بمقر سكناه الكائن بحي قدور بلقايم و تم العثور بحوزته على كمية من المخدرات وسيف ومواد محظورة قبل اقتياده إلى المصلحة و إخضاعه للتحقيق و من ثم تقديمه أمام مكتب وكيل الجمهورية.

وكانت ذات المصالح قد نفذت في غضون 10 أيام سلسلة من المداهمات قبل و بعد الفاتح من رأس السنة الميلادية أسفرت عن توقيفات و حجوزات لكميات معتبرة من المشروبات الكحولية استهدفت عدة بؤر بالمنطقة.