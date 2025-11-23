5 سنوات حبسا نافذا لتيكتوكر تُروج لمحتويات مخلة بالحياء

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن البيض، من توقيف “تيكتوكر” بالغة من العمر 33 سنة متورطة في قضية إنشاء صفحة الكترونية وبث فيها محتويات مخلة بالحياء والتحريض على سلوكيات منافية للآداب العامة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، عولجت العملية إثر رصد الفرقة عبر منصة “التيكتوك”، لحساب صفحة على موقع “التيكتوك” تقوم بنشر مناشير وصور مُخلة بالأداب العامة. وتحرّض على ارتكاب الفسق وممارسة الرذيلة.

لتباشر التحريات التقنية من طرف الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة المختصة. وتم تفتيش مسكن سالفة الذكر، أين تمّ توقيفها رفقة شريكتها وشخصين آخرين.

وتم انجاز ملف اجراء قضائي قدّم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة البيض. أين صُدر في حق المشتبه فيها الرئيسية 5 سنوات حبساً نافداً وأحكام بالسجن لبقية شركائها.