5 سنوات حبسا نافذا لسارق الهواتف النقالة بتمنراست

أوقفت عناصر الأمن الحضري الخامس بولاية تمنراست، شخص يبلغ من العمر 26 سنة متورط في قضايا سرقة هواتف نقالة في الطريق العام.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي عدة شكاوى خلال فترات متفرقة من قبل عدة ضحايا مفادها تعرضهم إلى سرقة هواتفهم النقالة على مستوى حي الصفصاف حيث كانت تصريحاتهم تشير إلى نفس الشخص.

وعلى إثر استغلال المعلومات المستقاة من الضحايا تم التعرف على المشتبه فيه وتوقيفه مع تحويله للمقر واستكمال إجراءات التحقيق.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضده حكم يقضي بخمسة سنوات حبس نافذة ومبلغ 10000 دج غرامة مالية مع اللإيداع بالجلسة.