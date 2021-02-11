5 سنوات حبسا نافذا لسارق هاتف نقال شابة بتيارت

أوقفت مصالح الأمن الحضري السادس بأمن ولاية تيارت، شخص يبلغ 27 سنةعن قضية السرقة بالنشل.

وذلك بناءا على شكوى رسمية تقدمت بها ضحية في العشرينيات من العمر إلى مصالح الأمن الحضري السادس ، بخصوص تعرضها للسرقة بالنشل.

والتي إستهدفت هاتفها النقال من قبل شخص تجهل هويته أثناء تواجدها بالقرب من أحد المحلات التجارية بمدينة تيارت.

لتباشر ذات المصالح عملية البحث والتحري، اين استطاعت تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

ليتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة تيارت أين أحال ملف القضية على إجراءات المثول الفوري.

ليصدر في حقه 5 سنوات حبس نافذا، مع الإيداع وغرامة مالية قدرها 500,000 دج.

بالإضافة الى مبلغ 20,000 دج كتعويض للضحية، عن تهمة السرقة في الطريق العمومي.