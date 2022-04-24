5 سنوات حبسا نافذا لشاب إختطف صديقته وأحرقها بسيجارة في العاصمة

تابعت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء صبيحة اليوم الأحد، شاب رفقة صديقيه في العقد الثالث من العمر بجناية الاختطاف بالعنف دون أمر من السلطات المختصة.

وخارج الحالات التي يحذر فيها قانون القبض على الأشخاص. بالإضافة كذلك إلى جناية عدم تقديم مساعدة للشخص الخاطف. وذلك على خلفية إقدام المتهم الرئيسي الشاب “د.مصطفى” على إختطاف عشيقته على متن سيارته واحتجازها حتى السادسة صباحا. والاعتداء عليها بالضرب وحرقها بواسطة “سيجارة مشتعلة” وذلك بسبب رؤيتها مع شاب آخر.

ملابسات القضية تعود لشكوى قامت بها فتاة تفيد أنها تعرضت للإختطاف من قبل شاب رفقة صديقيه. أحدهما شاب كانت على علاقة عاطفية معه. وأن هذا الأخير وخلال مصادفته لها مع أحد الأشخاص بالعاصمة، قام بجرها واختطافها على متن سيارته وبمساعدة صديقيه المتهمان الآخران في الملف.

كما قام الشاب باحتجازها بمنزل حتى الساعة السادسة صباحا. كما أنه أبرحها ضربا ما سبب لها نزيفا في الاتف وعلى مساوي الأذنين. بالإضافة كذلك غلى أن صديقها اقدم على حرقها بواسطة سيجارة وسلمت شهادة طبية بعجز لمدة 10 أيام. خاصة وأنه استغل ظروفها كونها مجهولة النسب.

الشاب “د.مصطفى” أنكر خلال محاكمته إختطاف الضحية وأنها جاءت بارادتها معه. وهو عكس ما صرح به المتهمان الأخران اللذان أكدا أن صديقهما قام بإصعاد صديقته بالعنف على متن سيارته.

وأمام ما تقدم إلتمس النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة بحق جميع المتهمين مع مليون و500 الف دج غرامة مالية.