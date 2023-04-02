 5 سنوات حبسا نافذا لـ “صالح جنيرال” في قضية اعتداء بالعاصمة

قضت محكمة الدار البيضاء صبيحة اليوم الأحد، بإدانة الشاب المتهم الموقوف ” ش.أمين صالح ” المشهور على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “صالح جنيرال”، بـ5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 500 الف دج، مع الزام المتهم في الدعوى المدنية بدفع تعويض للطرف المدني “الضحية” مبلغ 350 ألف دج .

كما جاء منطوق الحكم، لمتابعة المتهم في ملف الحال بتهمة الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض.

ومثل المتهم “ش.صالح أمين” لثالث مرة على التوالي، أمام نفس الهيئة القضائية في ثالث ملف جزائي. أولها شهر أكتوبر من العام الفارط. أين تأسس كطرف مدني في قضية اعتداء خطير تعرض اليه. من طرف مجموعة من الأشخاص بباب الزوار شرقي العاصمة. ما تسبب له في إصابات خطيرة في مناطق متفرقة من جسده، كلفته عجزا طبيا الزمه “سرير طبي” للتنقل. غير أنه وقتها تم إيداعه رهن الحبس المؤقت عشية المحاكمة بأمر من نيابة محكمة الدار البيضاء. إفراغا للامر بالقبض الصادر ضده في حكم غيابي عن ذات الجهة القضائية وذلك لتورطه سابقا في ملف جزائي يتعلق بالاعتداء على الغير. قبل أن تفرج عنه المحكمة لمواصلة علاجه، لكشفه انه غير قادر حتى في التحكم في حاجاته البيولوجية. وهو ما قبلته المحكمة بعد تقديم النيابة التماساتها بعدم الاعتراض.

هكذا جرى توقيف الجاني

في حين، تم توقيف المتهم الحالي من طرف مصالح الامن فور تلقيها بلاغا من المستشفى الذي كان يخضع فيه المعني للعلاج. لمكوثه العناية المركزة لمدة خمسة أيام، بفتح تحقيق حول حادثة تعرضه لاعتداء خطير من قبل مجموعة من الاشخاص. وتمكنت من توقيف احد المشتبهين فيهم وتم إيداعه رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش بتهم تتعلق بالضرب والجرح العمدي. ليواجه نفس الجرم المتهم في ملفين جزائيين منفصلين، كلفته القضية الأولى. الحبس 5 سنوات حبسا نافذا.