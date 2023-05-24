5 سنوات حبسا نافذا لـ “محمد عبد الله”

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج، في حق المتهم الموقوف الدركي الهارب ” محمد عبد الله “.

وجاء منطوق الحكم لمتابعتة المتهم بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة. وتغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية والتحريض على ذلك. جناية الاشادة بالافعال الإرهابية والتخريبية عن طريق إعادة الوثائق والمطبوعات والتسجيلات. وجنحة تلقي أموال داخل وخارج الوطن لأجل القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها.

والجدير بالذكر أن المتهم أصدرت ذات الهيئة القضائية أحكاما قضائية في ملفات أخرى، تتعلق بنفس التهم. حيث تراوحت العقوبة بين 15و3 سنوات سجنا نافذا.

وتأتي سلسلة المتابعات القضائية في حق المتهم “محمد عبد الله” بين محكمة الجنح والجنايات بمحكمة الدار البيضاء وبئر مراد رايس ومجلس قضاء العاصتة. لارتكابه وقائع خطيرة، استهدفت الدولة ومؤسساتها، خلال فترة تواجده بإسبانيا، بعد مغادرته التراب الوطني بطريقة غير شرعية.