 5 سنوات حبسا نافذا للدركي الهارب محمد عبد الله

سلطت محكمة بئرمرادرايس عقوبة 5سنوات حبسا نافذا و غرامة نافذة بقيمة 300الف للدركي الهارب محمد عبدالله. مع إصدار حكما يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا و100 الف دينار غرامة مالية نافذة للمتهمين الموقوفين.

كما يتعلق الامر بكل من “ب. عبد الكريم”، و”ر. عبد المالك”، “س. محمد” بعدما ثبت عنهم تهم تتعلق بالإنخراط في جماعة إرهابية. تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة”. وكذا تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية” و”جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.

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التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا. و500 ألف دينار غرامة نافذة في حق الدركي الهارب المتهم الموقوف محمد عبد الله.

كما التمس وكيل الجمهورية إنزال عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع 200 الف دينار غرامة مالية. للمتهمين الموقوفين كل من “ب.عبد الكريم”، و”ر.عبد المالك” والمتهم الغائب “س. محمد”.

في حين جاءت التماسات وكيل الجمهورية في حق المتهمين على غرار الدركي الهارب لمتابعتهم، بتهم تتعلق بالانخراط في جماعة إرهابية. تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة”، تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية”. و”جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.

كما تسمك المتهم محمد عبد الله، الذي تم استخراجه من سجن البليدة لمحاكمته حضوريا. بعد مواجهة القاضي له بالتهم المنسوبة اليه، بانكارها جملة وتفصيلا. مصرحا بأنه غادر أرض الوطن بسبب الفساد الذي عاث مؤسسات الدولة الجزائرية في ظل النظام السابق. فاختار أسبانيا كبلد ثان يستقر فيه برفقة عائلته، وهناك أنشأ عدة صفحات فايسبوكية. بغرض التبليغ عن الفساد، نافيا في ذات السباق التحريض عليه.