5 سنوات حبسا نافذا للكاتب الجزائري ” بوعلام صنصال”

وقعت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الخميس، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف الكاتب الجزائري ” بوعلام صنصال ” وإلزامه بغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج، مع مصادرة كل المحجوزات.

وفي مضمون الحكم الفصل في الدعوى المدنية، بقبول الوكيل القضائي للخزينة العمومية التأسيس في القضية كطرف مدني، مع حفظ الحقوق.

وجاء منطوق الحكم في حق المتهم ” صنصال بوعلام ذي 76 سنة ” لملاحقته قضائيا بجنحة المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية. القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني،الاهانة والقذف الموجّه ضد الجيش الوطني الشعبي، الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام، وحيازة وعرض لأنظار الجمهور منشورات وأوراق وفيديوهات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، وهي التهم التي التمس لأجلها وكيل الجمهورية. تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج.

وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه حلال مجريات التحقيق. وأكد أنه لم تكن له نية الإساءة إلى الوطن أو مؤسسات الدولة.